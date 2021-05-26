Фермерский город Коркоран в американском штате Калифорния начал уходить под землю. Местные жители эти изменения не замечают, но это хорошо заметно на спутниковых снимках NASA. Об этом сообщает издание The New York Times.
За последние 14 лет город в некоторых местах опустился на 11,5 футов (около 3,5 м), это соразмерно одному этажу жилого дома. По мнению ученых, причиной случившегося стало активное занятие сельским хозяйством в регионе. Фермеры выкачивают большое количество грунтовых вод для орошения посевов, в результате чего почва начинает проваливаться.
Ежегодно город Коркоран с населением почти 22 тыс. человек медленно уходит под землю, почва опускается от нескольких сантиметров до 0,6 м. По мнению экспертов, данное явление не несет драматических последствий для жителей Коркорана, но его влияние на топографию города все же существенно. Известно, что ни дома, ни здания, ни дороги в городе не рушатся.
Фото: The New York Times
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Город в американском штате Калифорния начал уходить под землю
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