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Город детства. Байкеры из Беларуси и России заглянули в гости к детям, которые остались без родителей

Дети-жители деревни “Истоки”, что под Боровлянами, даже не ожидали, что очередная суббота в их городке пройдет так интересно. В гости к ребятам заглянули байкеры из Беларуси и России. Международный мотопробег к 75-летию Победы сделал остановку в детской деревне, чтобы подарить детям  подарки и хорошее настроение.



- Ого, ты видел какой там мотоцикл мощный? - колонну байкеров дети, которые воспитываются в детской деревне, встречали с открытыми ртами. Не каждый день увидишь такую красоту.  Пока малыши трогали и примерялись к мотоциклам, директор учреждения встречал гостей: “Наши дети проживают и воспитываются в семьях. Они окружены заботой и вниманием”, - объясняет директор ГУО.

На улице Лагерной проживает 67 детей в 12 приемная семьях. Каждую субботу все вместе они участвую в проекте “нескучная субота” – проводят время с пользой: занимаются спортом, участвуют в различных мастер-классах. И сегодняшний день не стал исключением: ребята пригласили байкеров сыграть с ними в мини-футбол. 1:0 – мотоциклисты, видя высокий уровень подготовки подростков, кажется, не сильно расстроились проигрышу.  



От большого российско-белорусского сообщества байкеров ребятам подарили спортивный инвентарь, большой телевизор, футбольную форму и денежные сертификаты.   

От сегодняшней встречи у меня остались самые лучшие впечатления, - рассказывает байкер Юрий Чайка. - Это место наполнено светом. Здесь дети находят свои семьи, воспитываются в хороших условиях, настоящими гражданами. Нам подарили шикарные детские рисунки и мы с удовольствием увезем их с собой в Россиию”.   




Долгожданный для детей момент – сладкий стол – собрал вместе и взрослых и тех, кто помладше. У ребят и взрослых была возможность пообщаться в том числе и c помощником Президента Виктором  Лукашенко и начальником  ГАИ Дмитрием Корзюком, которые так же приехали в составе мотоциклетной команды.  Гости интересовалиcь, как организован быт и досуг воспитанников учреждения, есть ли проблемы с условиями их проживания, как складывается их судьба.





А вот Влад Чесноков этот день запомнит на всю жизнь: около 5 минут он общался с помощником Президента Виктором Лукашенко. О чем говорили? “Я учусь в 9 классе, мне скоро поступать, обсуждали важность учебы в данный момент. Я хочу подать документы в строительный колледж”, - рассказывает Влад, попутно рассылая друзьям фотографию, на которой он стоит рядом с высоким гостем.




“До свидания, приезжайте ещё”, - после отъезда байкеров дети еще долго обсуждали, кто и на каком мотоцикле успел посидеть и что нужно сделать для того, чтобы точно так же гордо  и уверенно сидеть за рулем байка.






Isaenok@sb.by
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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