Город детства. Байкеры из Беларуси и России заглянули в гости к детям, которые остались без родителей

колонну байкеров дети, которые воспитываются в детской деревне, встречали с открытыми ртами. Не каждый день увидишь такую красоту. Пока малыши трогали и примерялись к мотоциклам, директор учреждения встречал гостей:, - объясняет директор ГУО.На улице Лагерной проживает 67 детей в 12 приемная семьях. Каждую субботу все вместе они участвую в проекте “нескучная субота” – проводят время с пользой: занимаются спортом, участвуют в различных мастер-классах. И сегодняшний день не стал исключением: ребята пригласили байкеров сыграть с ними в мини-футбол. 1:0 – мотоциклисты, видя высокий уровень подготовки подростков, кажется, не сильно расстроились проигрышу.От большого российско-белорусского сообщества байкеров ребятам подарили спортивный инвентарь, большой телевизор, футбольную форму и денежные сертификаты.Долгожданный для детей момент – сладкий стол – собрал вместе и взрослых и тех, кто помладше. У ребят и взрослых была возможность пообщаться в том числе и c помощником Президента Виктором Лукашенко и начальником ГАИ Дмитрием Корзюком, которые так же приехали в составе мотоциклетной команды. Гости интересовалиcь, как организован быт и досуг воспитанников учреждения, есть ли проблемы с условиями их проживания, как складывается их судьба.А вот Влад Чесноков этот день запомнит на всю жизнь: около 5 минут он общался с помощником Президента Виктором Лукашенко. О чем говорили?, - рассказывает Влад, попутно рассылая друзьям фотографию, на которой он стоит рядом с высоким гостем.- после отъезда байкеров дети еще долго обсуждали, кто и на каком мотоцикле успел посидеть и что нужно сделать для того, чтобы точно так же гордо и уверенно сидеть за рулем байка.