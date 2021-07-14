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  2. Горняки перекрыли две трассы в Украине из-за долгов по зарплате

Горняки перекрыли две трассы в Украине из-за долгов по зарплате

Об этом председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил в своем Telegram-канале.


Вчера, 13 июля, по его информации, в 20:00 горняки шахты «Ингульская» перекрыли трассу вблизи с. Бережинка (направление Кропивницкий – Кривой Рог). «Люди отказались спускаться в шахту, потому что справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях. Протестующие объявили бессрочную акцию протеста и требуют выплаты 80 млн гривен (около 3 млн долларов. – Прим. ред.) зарплатного долга и обеспечения стабильной работы предприятия», – написал Волынец.

Он также заявил, что несколько суток подряд на трассе возле пгт Смолино протестуют горняки шахты «Новоконстантиновская» уранодобывающего гиганта ГП «Восток ГОК». Акция, по словам Волынца, продолжалась и утром 14 июля. «Люди требуют от властей и администрации предприятия выплатить заработанные средства, найти пути вывода ГП из кризиса, обеспечив его стабильную работу», – поясняется в сообщении. 

Фото: pixabay.com
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