Все горнолыжные курорты страны не будут работать до 31 января из-за пандемии, пишет информационное агентство Black Sea Press.
Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
В соответствии с решением межведомственного координационного совета, с 28 ноября до 31 января включительно в Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местиа не будут функционировать горнолыжные трассы и канатные дороги.
Гостиницы на курортах смогут работать только при условии перепрофилирования их в карантинные помещения.
По словам главы Минэкономики Грузии Натии Турнава, такое решение приняли, опираясь на опыт других государств. Она подчеркнула, что во время первой волны пандемии горнолыжные курорты оказались распространителями коронавирусной инфекции.
Обычно на грузинских горнолыжных курортах сезон стартует в декабре, заканчивается в конце марта. Из-за пандемии прошлый сезон приостановили в середине марта. Летом туристов принимали в обычном режиме. Канатные дороги Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местиа запустили 10 июля.
Фото: Ассоциация туроператоров
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Горнолыжные курорты Грузии будут закрыты до 31 января из-за пандемии
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