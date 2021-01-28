Бывает и так: человек ночи не спит, изводит себя тяжкими мыслями насчет того, что же будет с Родиной и с нами, а по факту получается — разработки его, как молодежь говорит, на фиг никому не нужны.«План победы предложен штабу Тихановской. Предложен, но не прочитан, не понят, не принят. Почему? Да потому, что им некогда думать. Как мне пишут: «У них же «шея в мыле», они работают по 12 и больше часов в сутки». Я понимаю, когда много и интенсивно работаешь, думать некогда».Прежде чем раскрыть автора этой гневной филиппики, еще одна цитата оттуда же: «План предложен Народному антикризисному управлению. План предложен «координационному совету»… Мне объясняют, почему он не понят и не принят. Я мог бы пересказать все эти объяснялки, но не буду. Если бы Вечерка, Латушко, Кравцов сами верили в свои объяснялки, то сказали бы об этом не мне на ушко, а вслух».Это возвышает голос, жжет глаголом, практически вопиет в политпустыне господин Мацкевич. Философ и методолог, широко известный в узких кругах определенного толка. Которого, судя по вышепроцитированному, постиг если не экзистенциональный кризис, то уж точно чувство глубокого разочарования, вполне себе могущего перерасти в депрессию. И то: человек разработал целый план победы, наметил, наверное, ключевые в нем этапы, расписал, в какой месяц, день и даже час будут взяты или добровольно перейдут на невероятную сторону почта, телеграф, телефон, ОМОН и примкнувшие к ним вокзалы и интернет в полном составе. Труд колоссальный — и что на выходе? «Роковое молчание было ему ответом» — так раньше описывали подобные ситуации в куртуазных романах…Оставим на время нашего методолога, перенесемся на берега Туманного Альбиона и процитируем тоже нерядовое послание, оттуда прилетевшее: «Есть ли возможность создать правительство, которое сможет оперативно, качественно и без очевидных провалов провести реформы? Есть ощущение, что это реальная проблема, которая встанет перед страной в среднесрочной перспективе, и в краткосрочной ее могли начать решать и к ней готовиться те образования, которые сегодня являются лидирующими в структуре гражданского общества, — штаб Светланы Тихановской, Народное антикризисное управление, «координационный совет».Насчет «лидирующих структур» мощно задвинуто, правда? Но «дабы дурь каждого была видна», продолжим: «В нынешней, чрезвычайно сложной ситуации, как ни странно, есть все условия для подготовки и обучения кадрового резерва. Поскольку этот процесс полностью соответствует интересам стран ЕС и требует лишь… включения данной темы в планы переговоров, которые ведут Светлана Тихановская и Павел Латушко: создание кадрового реестра, формирование групп по направлениям обучения или стажировок повышения квалификации в Европе… С данной проблемой мы так или иначе столкнемся, и будет очень печально, если окажемся не готовы к подобному вызову».Это — горестные заметы некоего Халезина (он называет себя режиссером, но поставить его в один ряд, к примеру, с Эфросом, Табаковым, Любимовым, равно как и с менее известными их коллегами, которые работают сегодня в наших театрах, в том числе и не столичных, было бы для них крайне неуважительно). И тот случай, когда горе не от ума, а от его отсутствия. Вчитайтесь и вдумайтесь: человек, ни бельмеса не смыслящий в том, как и сколько времени готовятся ключевые кадры в любом государстве, какой строжайший отбор они при этом проходят, предлагает доверить управление Беларусью (которая, на минуточку, имеет промышленность, медицину и прочие отрасли на мировом уровне) каким-то скороспелым выпускникам каких-то экстренных европейских курсов. Это, скажу вам, будет похуже кухарки, которая, как утверждал товарищ Ленин, может управлять государством. (Это я не о той невероятной персоне, которая, насколько известно, умеет жарить котлеты, но у кухарки все же профессиональные компетенции должны быть пошире, хотя бы в рамках салата, первого, второго и компота.) И что, разве непонятно: случись такое, за плечами этих комиссаров в евро­шлемах будут стоять вполне реальные, высшей квалификации менеджеры (Украина с ее внешним управлением, Грузия, президент которой в свое время зарплату получал из американского Госдепа, тому примеры), которые страну на раз раздербанят.Спорить с человеком, чей разум рождает таких химер, — себя не уважать. Единственное, в ответ на пассаж о том, что вот, мол, власть под ноги свалится, а брать будет некому, позволю себе привлечь Станиславского с его «Не верю!». И вы, господин хороший, не надей­тесь — скорее Темза вспять повернет, чем в стране будут востребованы и вы, и неучи ваши.Итак, два абсолютно независимых, незаангажированных источника, которые в симпатии к действующей власти никак не уличишь, практически одновременно приходят к выводу о полной никчемности всех этих штабов, управлений, советов, позиционирующих себя перед определенного пошиба публикой спасителями отечества. На деле же ничего этого им не нужно. Не нужны программы и планы действий. Даже правительство в изгнании сформировать (а это обязательный для всех оппозиционеров атрибут) и то не из кого.Единственное, что сих господ заботит, — доступ к финансовой кормушке, чисто шкурный интерес. Никакой Америки я тут не открываю, ничего не выдумываю — информации на этот счет в открытом доступе море. Хотите, почитайте последнюю, от литовских властей.Не откажу себе в удовольствии еще разок вернуться к пассажу от нашего философа: «Ребята!!! Перестаньте «прыгать», тут думать надо. Перестаньте по 12—16 часов в сутки работать в поте лица, делая рутинную работу, которая не ведет к победе!»А знаете, господин методолог, как по мне, так пусть и прыгают, и в песочнице играют, и за гранты грызутся. Это ж тот случай, когда чем бы великовозрастное дитятко ни тешилось, лишь бы не лезло туда, где оно абсолютно никому не нужно.