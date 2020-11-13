Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич.
Фото: БЕЛТА
"Ношение масок – один из необходимых, принципиальных, равно как и социальное дистанцирование, элементов системы по снижению количества заболевших в стране людей. Если человек, источник коронавируса, носит маску, то вероятность заражения окружающих снижается примерно наполовину. В то же время если оба человека – и донор, и реципиент коронавируса – носят маски, то вероятность последнего заболеть приближается к уровню статистической погрешности", – сказал Юрий Горбич.
Заведующий кафедрой отметил, что ношение масок в общественном транспорте однозначно необходимо. Ведь в автобусе высока вероятность получить инфицирующую дозу, поскольку в холодное время года он едет с полностью закрытыми окнами, движения воздуха практически нет, а люди находятся очень плотно друг к другу, особенно в час пик.
На улице вероятность получить COVID-19 очень низка. "Если в парке мы находимся на достаточно далеком расстоянии друг от друга – в те самые полтора метра, то большого практического смысла в ношении маски нет. Другое дело, если люди находятся рядом", – дополнил он.
Во многих районах страны введен масочный режим. В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро и такси.
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Горбич: масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19
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