Горбич: масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19

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, – сказал Юрий Горбич.Заведующий кафедрой отметил, что ношение масок в общественном транспорте однозначно необходимо. Ведь в автобусе высока вероятность получить инфицирующую дозу, поскольку в холодное время года он едет с полностью закрытыми окнами, движения воздуха практически нет, а люди находятся очень плотно друг к другу, особенно в час пик.На улице вероятность получить COVID-19 очень низка., – дополнил он.Во многих районах страны введен масочный режим. В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро и такси.