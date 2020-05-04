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  2. Горбачик признан лучшим игроком седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу

Горбачик признан лучшим игроком седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» признала MVP седьмого тура чемпионата страны по футболу нападающего «Торпедо-БелАЗа» Валерия Горбачика, который оформил хет-трик в сверхрезультативной игре против «Минска» (5:2).

Фото: vk.com/fc_torpedobelaz

До матча против «Минска» этот форвард команды из Жодино отметился в нынешнем ЧБ лишь одним забитым мячом. Но в поединке против «горожан» у него случился самый настоящий звездный час. Нападающий нанес по воротам «Минска» три удара — и все они оказались результативными. Разумеется, именно Горбачик стал главным кузнецом победы «Торпедо-БелАЗа», благодаря которой жодинцы остались в турнирной таблице в первой тройке.

Полностью положение команд сейчас выглядит так: 1. «Слуцк» — 16 очков (7 матчей), 2. «Торпедо-БелАЗ» — 14 (7), 3. БАТЭ — 13 (7), 4. РЦОР-БГУ — 12 (7), 5. «Ислочь» — 12 (7), 6. «Шахтер» — 11 (7), 7. «Динамо» (Брест) — 10 (7), 8. «Витебск» — 10 (7), 9. «Славия» — 10 (7), 10. «Городея» — 10 (7), 11. «Рух» — 9 (7), 12. «Минск» — 9 (7), 13. «Динамо» (Минск) — 9 (7), 14. «Неман» — 8 (7), 15. «Смолевичи» — 3 (7), 16. «Белшина» — 2 (7).

В следующем туре, матчи которого запланированы на 8-10 мая, встретятся «Слуцк» — РЦОР-БГУ, «Городея» — «Минск», «Славия» — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» — «Рух», «Ислочь» — «Белшина», «Витебск» — «Шахтер», «Смолевичи» — БАТЭ и «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск). Интересно будет понаблюдать за всеми без исключения матчами. Но гвоздь тура, без сомнений, будет забит в Бресте, где схлестнутся команды, которые по итогам прошлого ЧБ финишировали на первом и четвертом местах соответственно. Динамовцы Бреста и Минска не лучшим образом провели стартовый отрезок текущего первенства. И сейчас им для того, чтобы не отпустить конкурентов далеко, нужно наверстывать упущенное. Плюс динамовские дерби, по традиции, отличаются крайней принципиальностью. Не пропустите.
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