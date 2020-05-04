Горбачик признан лучшим игроком седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу

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vk.com/fc_torpedobelaz

До матча против «Минска» этот форвард команды из Жодино отметился в нынешнем ЧБ лишь одним забитым мячом. Но в поединке против «горожан» у него случился самый настоящий звездный час. Нападающий нанес по воротам «Минска» три удара — и все они оказались результативными. Разумеется, именно Горбачик стал главным кузнецом победы «Торпедо-БелАЗа», благодаря которой жодинцы остались в турнирной таблице в первой тройке.Полностью положение команд сейчас выглядит так: 1. «Слуцк» — 16 очков (7 матчей), 2. «Торпедо-БелАЗ» — 14 (7), 3. БАТЭ — 13 (7), 4. РЦОР-БГУ — 12 (7), 5. «Ислочь» — 12 (7), 6. «Шахтер» — 11 (7), 7. «Динамо» (Брест) — 10 (7), 8. «Витебск» — 10 (7), 9. «Славия» — 10 (7), 10. «Городея» — 10 (7), 11. «Рух» — 9 (7), 12. «Минск» — 9 (7), 13. «Динамо» (Минск) — 9 (7), 14. «Неман» — 8 (7), 15. «Смолевичи» — 3 (7), 16. «Белшина» — 2 (7).В следующем туре, матчи которого запланированы на 8-10 мая, встретятся «Слуцк» — РЦОР-БГУ, «Городея» — «Минск», «Славия» — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» — «Рух», «Ислочь» — «Белшина», «Витебск» — «Шахтер», «Смолевичи» — БАТЭ и «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск). Интересно будет понаблюдать за всеми без исключения матчами. Но гвоздь тура, без сомнений, будет забит в Бресте, где схлестнутся команды, которые по итогам прошлого ЧБ финишировали на первом и четвертом местах соответственно. Динамовцы Бреста и Минска не лучшим образом провели стартовый отрезок текущего первенства. И сейчас им для того, чтобы не отпустить конкурентов далеко, нужно наверстывать упущенное. Плюс динамовские дерби, по традиции, отличаются крайней принципиальностью. Не пропустите.