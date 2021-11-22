Гора: потерпевшими на границе признаны 132 беженца, из них более 20 детей

Возбуждено уголовное дело по факту преступлений против безопасности человечества.– сказал Дмитрий Гора. Он подчеркнул, что эта работа продолжается, пострадавших будет больше. Например, в момент встречи председателя СК с журналистами судебные медики осматривали отца с ребенком, пострадавших от противоправных действий польских силовиков.Среди пострадавших также журналисты. Дмитрий Гора сказал, что по каждому факту противоправных действий польских силовиков будет дана правовая оценка.У пострадавших различные виды травм.– отметил Дмитрий Гора. По его словам, эти вещества настолько интенсивно применялись, что следователи, работавшие на месте происшествия через несколько часов, тоже пострадали.Для полноты расследования уголовного дела будет направлен запрос об оказании правовой помощи в том числе властям Польши.