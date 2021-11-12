Гора об экстремизме: шел планомерный, подготовленный процесс захвата государственной власти

– сказал Дмитрий Гора.По его словам, ""., – отметил Дмитрий Гора, добавив, что сейчас в аналитическую работу включены довольно большие силы Следственного комитета., – сказал он.Что касается расследования преступлений экстремистской направленности, работа продолжается и будет продолжена, отметил председатель Следственного комитета. Устанавливаются лица, которые участвовали в массовых беспорядках, были активны в организации и совершении действий, грубо нарушающих общественный порядок., – сказал Дмитрий Гора.По его словам, задача следователей – выявить всех, кто совершал противоправные действия, и добиться того, чтобы они предстали перед судом.В эфире программы прозвучала информация о том, что с 9 августа 2020 года на территории Беларуси совершено более 5,5 тыс. преступлений, связанных с протестными акциями. Из них около 1,7 тыс. зарегистрировано в прошлом году и более 3,8 тыс. – в текущем. Большой удельный вес таких преступлений связан с клеветой, оскорблениями, распространением информации о частной жизни, персональных данных. Завершено расследование по 1250 уголовным делам. Прокурорам для направления в суд передано подавляющее их большинство.