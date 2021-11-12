Гора об экстремизме: шел планомерный, подготовленный процесс захвата государственной власти

Преступления экстремистской направленности стали частью подготовленного процесса захвата государственной власти, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
– Проявления экстремизма, действия, направленные на захват государственной власти неконституционным путем, начались задолго до августа прошлого года, на сегодня мы это видим. Сейчас с учетом огромного количества информации, материалов, которые собраны следствием, мы уже четко можем говорить о том, что шел планомерный, подготовленный процесс захвата государственной власти, – сказал Дмитрий Гора.
По его словам, "если не все, то подавляющее большинство экстремистских преступлений совершалось в рамках именно этого плана".
– Мы видим единые источники финансирования, мы видим единые центры руководства, единую стратегию, – отметил Дмитрий Гора, добавив, что сейчас в аналитическую работу включены довольно большие силы Следственного комитета.
– Думаю, что в недалекой перспективе мы сможем это показать нашему народу, нашим людям, в том числе в ходе судебных процессов. Также через СМИ доведем то, что у нас получилось в результате анализа, – сказал он.
Что касается расследования преступлений экстремистской направленности, работа продолжается и будет продолжена, отметил председатель Следственного комитета. Устанавливаются лица, которые участвовали в массовых беспорядках, были активны в организации и совершении действий, грубо нарушающих общественный порядок.
– Эти лица устанавливаются до сих пор. Причем устанавливаются не единицами, а десятками. Я не говорю, что это все уголовные дела. Но очень много уголовных дел возбуждается именно в отношении лиц, которые предпринимали силовое сопротивление правоохранительным органам, которые активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. И эти лица привлекаются к уголовной ответственности, – сказал Дмитрий Гора.
По его словам, задача следователей – выявить всех, кто совершал противоправные действия, и добиться того, чтобы они предстали перед судом.
В эфире программы прозвучала информация о том, что с 9 августа 2020 года на территории Беларуси совершено более 5,5 тыс. преступлений, связанных с протестными акциями. Из них около 1,7 тыс. зарегистрировано в прошлом году и более 3,8 тыс. – в текущем. Большой удельный вес таких преступлений связан с клеветой, оскорблениями, распространением информации о частной жизни, персональных данных. Завершено расследование по 1250 уголовным делам. Прокурорам для направления в суд передано подавляющее их большинство.