Гора о действиях польских силовиков: это могла быть заранее спланированная провокация

Возбуждено уголовное дело по факту преступлений против безопасности человечества.– отметил Дмитрий Гора.Потерпевшими по делу признаны 132 человека, более 20 из которых дети. Травмы у них различные, но большинство связано с ожогами и другими повреждениями от использования сильнодействующих ядовитых веществ.