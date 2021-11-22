Гора о действиях польских силовиков: это могла быть заранее спланированная провокация

Рассматривается версия о том, что действия польских властей были заранее спланированы. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает БЕЛТА.
Возбуждено уголовное дело по факту преступлений против безопасности человечества.
"Сейчас нами проверяется версия о том, что действия польских властей были заранее спланированы. Потому что к тому моменту, когда 16 ноября беженцы прибыли в пункт пропуска, там уже были сосредоточены польские силовики. Это может свидетельствовать о том, что это была заранее спланированная провокация", – отметил Дмитрий Гора.
Потерпевшими по делу признаны 132 человека, более 20 из которых дети. Травмы у них различные, но большинство связано с ожогами и другими повреждениями от использования сильнодействующих ядовитых веществ.