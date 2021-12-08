Гора о действиях Польши на границе: выявляются новые вопиющие факты, повлекшие смерть беженцев

– отметил Дмитрий Гора.Как сообщалось, 16 ноября часть беженцев из стихийного лагеря на границе попыталась попасть на территорию Польши. В ответ польская сторона применила силу, в ход пошли водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, спецсредства с токсичными химикатами. В итоге многие беженцы, в том числе женщины и дети, получили химические ожоги.Следственный комитет 17 ноября возбудил уголовное дело по ст. 128 УК (преступление против безопасности человечества; массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью).