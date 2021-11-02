SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК из-за антибелорусских санкций

Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК из-за антибелорусских санкций

Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета заблокированы из-за введения санкций в отношении лиц и организаций из Беларуси, информирует БЕЛТА.


" Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", – отмечается в сообщении Google.

– Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тыс. подписчиков. Канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое. На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан, – обратила внимание официальный представитель СК Юлия Гончарова.

В СК уточнили, что официальные ресурсы Следственного комитета, включая сайт sk.gov.by, продолжают работу в штатном режиме, поэтому аудитория, в том числе СМИ, будет вовремя получать сведения о деятельности ведомства, а в работе будут использоваться другие ресурсы и сервисы потокового видео.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы