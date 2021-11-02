Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК из-за антибелорусских санкций

Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета заблокированы из-за введения санкций в отношении лиц и организаций из Беларуси, информирует БЕЛТА.
" Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", – отмечается в сообщении Google.
– Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тыс. подписчиков. Канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое. На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан, – обратила внимание официальный представитель СК Юлия Гончарова.
В СК уточнили, что официальные ресурсы Следственного комитета, включая сайт sk.gov.by, продолжают работу в штатном режиме, поэтому аудитория, в том числе СМИ, будет вовремя получать сведения о деятельности ведомства, а в работе будут использоваться другие ресурсы и сервисы потокового видео.
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