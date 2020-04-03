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Google выпустил новый дудл и дал пользователям ряд советов по COVID-19

Поисковик призвал всех людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить коронавирус.

Новый дудл ведет на страницу "коронавирусных советов" (coronavirus tips). На этой странице можно узнать, что такое COVID-19, увидеть статистику инфицирования, смертности и выздоровления по миру в целом и по каждой стране в частности.

Также Google рассказывает о симптомах болезни и о том, как предотвратить инфицирование. Девиз дудла — "Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus" ("Оставайся дома. Сохрани жизни. Помоги преодолеть коронавирус").

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