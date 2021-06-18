Android приобретет новую функцию, с помощью которой владельцы смартфонов смогут отслеживать и находить потерянные телефоны, передает РИА Новости.
О новой опции сообщили энтузиасты форума Xda-developers.
Отмечается, что в новой бета-версии Google Play Services найдено сообщение о разрешении определять местоположения мобильных устройств других пользователей. Однако люди могут самостоятельно решать, использовать данную опцию либо отключить ее.
Не исключается возможность, что Google будет использовать каждый смартфон Android в сервисах Google Play с целью поиска потерянных или украденных телефонов без подключения к интернету. Похожая функция "Локатор" на протяжении нескольких лет используется на iOS от Apple.
В настоящий момент о точных сроках запуска опции поиска потерянных мобильных устройств в операционной системе Android информации нет. Вероятно, официально ее представят вместе с 12-й версией "зеленого робота". Напомним, что ее презентация состоится осенью текущего года.
Фото: pixabay.com
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Google упростит поиск потерянных и украденных смартфонов
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