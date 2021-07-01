Google меняет правила поиска информации в интернете

В поисковой алгоритм внедрят новую технологию под названием «многозадачная унифицированная модель» (MUM), информирует РИА Новости.
В чем особенность новой технологии? Она работает со сложными поисковыми запросами, а ответ пользователю готовит на основе большого количества источников разного вида (текст, картинки, аудиофайлы, видео).
В качестве примера для понимания масштабов понятия «сложный запрос» приводится вот такой: «Сегодня я поднялся на гору Адамс, а через год хочу взойти на Фудзи, как подготовиться». Для ответа поисковик сравнит высоту каждой горы, среднюю температуру, сложность пешеходных троп, подходящее снаряжение для использования.
Интересный факт: работу MUM корпорация сейчас отрабатывает на информации о вакцинах против коронавируса. Сообщается, что по схожим запросам Google «выдает не привычные ссылки, а уже обработанную информацию из проверенных источников».
Новую технологию полноценно введут в работу в течение нескольких лет.
Фото: pixabay.com
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