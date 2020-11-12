«Google Фото» ограничит бесплатное хранилище

Изменения вступят в силу с 1 июня 2021 года. На все изображения, загружаемые в сервис «Google Фото», будут распространяться единые правила и ограничения для хранилища данных. Бесплатные 15 Гб будут даны для для файлов на «Google Диске», писем в Gmail и резервных копий. При переходе за этот рубеж будет предложено оплатить одну из подписок линейки тарифов Google One.Сейчас «Google Фото» позволяет хранить неограниченное количество снимков высокого качества. Фотографий, загруженных до 1 июня, изменения не коснутся.А вот владельцы смартфонов Pixel продолжат бесплатно пользоваться безлимитным хранилищем. Посмотреть, на сколько времени хватит оставшегося места, можно с помощью специального калькулятора.В Google отметили, что уже сейчас хранят более 4 трлн фотографий и предлагают бесплатно больше хранилища, чем конкуренты (например, Apple дает только 5 Гб в iCloud, а Яндекс – 10 Гб). 80% пользователей не превысят отметку в 15 Гб минимум в течение трех лет.Также в Google сообщили, что с 1 июня 2021 года новые файлы, созданные или отредактированные с помощью фирменных офисных сервисов («Документы», «Таблицы», «Презентации», «Рисунки», «Формы»), тоже будут занимать место в облачном хранилище. В случае превышения квоты в 15 Гб нельзя будет создавать новые документы и работать в Gmail.