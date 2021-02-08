Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска. Такая информация размещена в документе о политике команды разработчиков Chromium, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Обновление Chrome 89 откажет в поддержке процессоров архитектуры x86, которые не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). В основном это коснется платформ до 2005 года выпуска. И если ПК на чипе Celeron M все еще можно обновить до актуальной Windows 10, то нового Chrome он не получит.
Отмечается, что пользователи версии Chrome 87 и выше получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие недели. Непопулярная мера Google коснется только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.
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Google Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах
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