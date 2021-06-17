На территории у "Чижовка-Арены" 3 июля состоится спортивный праздник "Радость рассвета". В гонках на лыжероллерах будут участвовать юноши и девушки со всей Беларуси, сообщает "Минск-Новости".
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Во время мероприятия планируется ограничить движение по нечетной стороне участка ул. Ташкентской от ул. Крупской до ул. Голодеда.
"Радость рассвета" будет проводиться не впервые, традиционной площадкой стала "Чижовка-Арена".
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Гонки на лыжероллерах устроят около «Чижовка-Арены» 3 июля
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