Гонки на лыжероллерах устроят около «Чижовка-Арены» 3 июля

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Во время мероприятия планируется ограничить движение по нечетной стороне участка ул. Ташкентской от ул. Крупской до ул. Голодеда."Радость рассвета" будет проводиться не впервые, традиционной площадкой стала "Чижовка-Арена".