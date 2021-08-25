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  2. Гончарова об атмосфере на Республиканском педсовете: ни одна встреча Главы государства не проходит по заранее прописанному сценарию

Гончарова об атмосфере на Республиканском педсовете: ни одна встреча Главы государства не проходит по заранее прописанному сценарию

На состоявшемся вчера Республиканском педагогическом совете царила атмосфера единения и максимальной открытости. На это обратила внимание участвовавшая в мероприятии секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– В зале сидели единомышленники, которым небезразлична система образования, – отметила гостья студии. – Очень здорово, что это были не только педагогические работники, начальники управлений образования, но и общественные деятели и вообще все те, кто занимается образованием и воспитанием. На мой взгляд, очень важно, что вопросы развития образования и воспитания находятся под пристальным вниманием Главы государства.


– Было волнительно, потому что участники не только увидели и услышали Президента, но и смогли задать любые вопросы. Все видели, как люди волновались, формулировали,  ощущалось, что вопросы заранее не заготавливались и не согласовывались. Да и вообще, хоть и есть некая канва, наверное, ни одна встреча Главы государства не проходит по заранее прописанному сценарию, за что народ и любит Президента. Все всегда может пойти не по плану. Можно задать любой вопрос и обсудить проблему, которая волнует. Вчера шла речь обо всем начиная от дошкольного образования и заканчивая вузовским и повышением квалификации, международной повесткой. Огромный спектр, – констатировала секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.


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Фото: Михалевич Диана
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