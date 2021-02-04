Об этом секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова рассказала на пресс-конференции, посвященной ВНС. Молодежный лидер напомнила, что в начале января на пленуме ЦК БРСМ избрали 140 участников VI Всебелорусского народного собрания:
– В их числе студенты, руководители предприятий, инженеры, рабочие, военнослужащие, педагоги, спортсмены. Сейчас дружная команда союза молодежи активно готовится к важному событию.
В прошлом году БРСМ организовал работу дискуссионных площадок, в них поучаствовало более семи тысяч человек. Всего по стране прошло около 450 встреч молодежи с экспертами. По итогам этих диалогов сформулировали предложения, которые позже передали оргкомитету ВНС, поясняет Александра Гончарова:
– Эти инициативы касаются молодежной повестки, конституционных изменений, затрагивают социально-экономические и политические аспекты, сферу образования, патриотическое воспитание. На многих дискуссионных площадках звучало предложение о создании национального агентства либо комитета по делам молодежи, занимающегося вопросами реализации и координации государственной молодежной политики. Также активисты выступают за открытие молодежного медиахолдинга и научно-методического центра, который будет обеспечивать его деятельность. Молодежь интересует вопрос строительства собственного и доступность арендного жилья, закрепление молодых специалистов на первых рабочих местах, формирование условий труда и заработной платы.
По словам секретаря ЦК БРСМ, молодежь также волнует вопрос повышения качества проводимой профориентационной работы.
Фото: архив БЕЛТА
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Гончарова: команда союза молодежи активно готовится к участию во Всебелорусском народном собрании
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