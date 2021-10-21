Гончаров рассказал, зачем специалисты Академии наук изучают клеточный иммунитет переболевших коронавирусом людей

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси занимается изучением клеточного иммунитета переболевших людей. Директор института Андрей Гончаров в эфире программы «Дословно» на телеканале «Мир.24» рассказал, как это может помочь людям в будущем:
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– Очень важно понимать, что происходит с человеком и после болезни, и после вакцинации – насколько формируются антитела, клеточный иммунный ответ. Это важно для прогнозирования дальнейшей судьбы пациента, насколько долго у него сохраняется невосприимчивость к болезни, и прогнозирования невосприимчивости после вакцинации, – отметил специалист.
Изучив иммунный ответ, в будущем можно будет определить, кто сможет заразиться, а кто нет, имеет ли человек склонность к повторному заболеванию, кому и сколько раз необходимо привиться, добавил ученый.
– Такие исследования у нас уже проводятся. Набрано около 300 человек, которые уже переболели коронавирусом, и люди, вакцинированные как китайской, так и российской вакциной, – сказал Андрей Гончаров.
Он также отметил, что сейчас возможность изучения клеточного иммунитета доступна для всех белорусов:
– Любой человек может обратиться в отделение клеточной терапии, и мы выполним это исследование на платной основе. У нас есть лаборатория иммунологии, там более 15 научных заданий, которые посвящены исследованию иммунитета у пациентов разных категорий и клеточной иммунотерапии. Кроме того, мы создаем в институте центр иммунологии и аллергологии – первый, который будет комплексно изучать иммунитет фактически всех живых организмов.
Ученый рассказал о лечении коронавирусных больных стволовыми клетками:
– Проведены клинические испытания, получены неплохие результаты. Применение стволовых клеток увеличивает выживаемость пациента на 40 процентов. Для исследований мы используем донорские стволовые клетки. По результатам клинических исследований уже приготовлена инструкция по применению. Сейчас она находится на утверждении в Министерстве здравоохранения.
Специалист также спрогнозировал, когда мы будем относиться к коронавирусу как к обычной простуде:
– Думаю, тогда, когда население будет вакцинировано и когда тяжелых случаев заболевания будет мало. В тех странах, где очень высокий процент вакцинированных (60–80%), много легких случаев заболевания. Тяжелых случаев, а тем более летальных исходов практически нет.