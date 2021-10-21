Гончаров рассказал, зачем специалисты Академии наук изучают клеточный иммунитет переболевших коронавирусом людей

, – отметил специалист.Изучив иммунный ответ, в будущем можно будет определить, кто сможет заразиться, а кто нет, имеет ли человек склонность к повторному заболеванию, кому и сколько раз необходимо привиться, добавил ученый., – сказал Андрей Гончаров.Он также отметил, что сейчас возможность изучения клеточного иммунитета доступна для всех белорусов:Ученый рассказал о лечении коронавирусных больных стволовыми клетками:Специалист также спрогнозировал, когда мы будем относиться к коронавирусу как к обычной простуде: