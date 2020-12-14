ОАО "Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала объекты магистрального нефтепровода Мозырь – Брест за время плановой остановки перекачки сырья 7–14 декабря, сообщает БЕЛТА.
Специалисты устранили дефекты на магистральных нефтепроводах Мозырь – Брест DN600, DN700, DN800. "На НПС "Пинск" специалисты заменили участок трубопровода от задвижки № 216 до задвижки № 217 камеры регулирования давления насосной станции № 2. Отремонтированы задвижки № 625 НС-4/1 ЛПДС "Мозырь" и № 201 НПС "Кобрин", – уточнили на предприятии.
На нефтеперекачивающих станциях участка провели текущее обслуживание систем электроснабжения, проверена работа средств автоматики и системы пенного пожаротушения.
Работы велись круглосуточно в течение 170 часов, все выполнено в установленные сроки.
Фото: архив БЕЛТА
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"Гомельтранснефть Дружба" провела плановый ремонт объектов на магистрали Мозырь – Брест
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