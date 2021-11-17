"Гомельтранснефть Дружба": перекачка нефти ограничена незначительно

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" ведет плановые работы по замене задвижки на нефтеперекачивающей станции "Гомель", в связи с этим незначительно ограничены объемы перекачки нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода, передает БЕЛТА.
– К работам по замене задвижки № 25А выходного коллектора насосной НПС "Гомель" персонал предприятия приступил 16 ноября. В ходе выполнения ремонта, чтобы исключить экологические и промышленные риски, а также обеспечить безопасность труда специалистов, приняты меры по частичному ограничению перекачки на участке НПС "Гомель" – Мозырь – Адамова застава на 7%, – уточнили на предприятии.
Работы, которые проводятся для повышения надежности и безопасности функционирования НПС "Гомель", займут двое суток.
– Ограничение по поставкам не повлияет на объемы, запланированные на ноябрь текущего года. Мощности белорусского оператора нефтепровода "Дружба" позволят наверстать необходимые объемы в течение 3 дней, – отметили в "Гомельтраснефть Дружба".