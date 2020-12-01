Спонсорские средства из прибыли предприятия пойдут на закупку кислородных концентраторов в условиях преодоления COVID-19.
Сертификат от руководства предприятия с благодарностью принял главный врач Гомельской областной клинической инфекционной больницы Сергей Бирич.
Как рассказал директор УП «Гомельвторчермет» Николай Черныш, для предприятия это уже не первая спонсорская помощь в борьбе в коронавирусом.
- Ситуация с COVID-19 никого не оставляет сегодня равнодушным. Денежные средства от предприятия - это наш вклад в борьбу с пандемией, которую хочется как можно быстрее преодолеть, - подчеркнул руководитель предприятия.
Фото УП «Гомельвторчермет»
Опубликовано:
572
Гомельское предприятие передало областной инфекционной больнице сертификат на 50 тысяч рублей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter