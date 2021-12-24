Гомельское предприятие "Брилево" отметило 100-летие. Юбиляров поздравил председатель облисполкома Иван Крупко

По случаю вековой даты знаменитого на всю страну КСУП "Брилево" Гомельского района в агрогородке Мичуринская прошло торжественное собрание. Поздравляя коллектив, ветеранов со столь внушительным юбилеем, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко сказал, что это знаковая дата не только для самого хозяйства, района, но и для области в целом и страны. Оно производит высококачественную востребованную продукцию. За предприятием прочно закрепилась репутация территории передового опыта.
Оно многопрофильное, специализируется на производстве плодоовощной продукции в открытом грунте и теплицах, успешно ее перерабатывает. Это не только свежие овощи и фрукты, но и вкусные консервы, заморозка. На высоте и животноводческая отрасль. Вокруг хозяйства вырос агрогородок с хорошей инфраструктурой.
Более 40 лет у руля "Брилево" бессменно стоит Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Гомельского района Аркадий Кобрусев. Он поблагодарил коллектив за добросовестный труд и высокие показатели, подчеркнул, что каждый труженик вложил частичку своих сил, своего сердца в общий успех, в этот юбилей.
И как хозяйственник, понимающий, что в развитии нет остановки, обозначил рубеж будущего года: обеспечить не менее 115% к уровню сельскохозяйственного производства уходящего года.
Многие работники были удостоены поощрений. Поздравления в адрес юбиляров прозвучали от гостей. Не обошлось и без подарков – от Гомельского областного исполнительного комитета был вручен сертификат на трактор МТЗ-1221. Техника, как известно, никогда не бывает лишней в сельскохозяйственном производстве.
Праздничную атмосферу создавали концертные номера.
Фото: gp.by