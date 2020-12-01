ГГМУ привлек еще больше студентов в волонтерские отряды для помощи пациентам с коронавирусом, сообщает БЕЛТА.
Сейчас есть три таких отряда, которые состоят из 26 студентов старших курсов: молодежь помогает при дыхательной реабилитации пациентов и проводит консультации.
– Первый отряд был создан в ноябре. Администрация вуза совместно с профсоюзной организацией студентов заключили трехсторонние соглашения с учреждениями здравоохранения, и работа началась, – пояснили в пресс-службе Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
Волонтеры прошли обучение правилам использования средств индивидуальной защиты и соблюдения мер личной безопасности, а также инструктаж по охране труда.
– Для каждого из них была оформлена страховка на случай заражения. Помимо этого, профком контролирует условия труда студентов-медиков. Для работы отрядов специально закупаются средства индивидуальной защиты – маски, щитки, костюмы, – подчеркнули в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.
В медицинском университете добавили, что будущие медики помогают в борьбе с инфекцией и по другим направлениям. Например, студенты 3-го курса лечебного и медико-диагностического факультетов и преподаватели совместно со специалистами Гомельского районного центра гигиены и эпидемиологии проводят сбор эпидемиологического анамнеза у заболевших COVID-19.
– Сведения необходимы для проведения полного комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. В их числе – установление границ очага, уточнение маршрута передвижения заболевшего, определение контактов первого и второго уровней, а также предполагаемого источника инфекции, – прокомментировали в учебном заведении.
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Гомельский медуниверситет увеличил число волонтерских отрядов для помощи пациентам с COVID-19
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ