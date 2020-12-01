Гомельский медуниверситет увеличил число волонтерских отрядов для помощи пациентам с COVID-19

Сейчас есть три таких отряда, которые состоят из 26 студентов старших курсов: молодежь помогает при дыхательной реабилитации пациентов и проводит консультации.– пояснили в пресс-службе Белорусского профсоюза работников здравоохранения.Волонтеры прошли обучение правилам использования средств индивидуальной защиты и соблюдения мер личной безопасности, а также инструктаж по охране труда.– подчеркнули в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.В медицинском университете добавили, что будущие медики помогают в борьбе с инфекцией и по другим направлениям. Например, студенты 3-го курса лечебного и медико-диагностического факультетов и преподаватели совместно со специалистами Гомельского районного центра гигиены и эпидемиологии проводят сбор эпидемиологического анамнеза у заболевших COVID-19.– прокомментировали в учебном заведении.