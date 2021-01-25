Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гомельский медуниверситет решил жилищную проблему приезжих студентов

Гомельский медуниверситет решил жилищную проблему приезжих студентов

Гомельский государственный  медицинский университет полностью решил проблему обеспечения общежитиями своих приезжих студентов. Важным объектом в этой большой работе стал корпус на 510 мест, который открылся после капитального ремонта на проспекте Октября в областном центре. Сейчас, после зимней сессии, идет окончательное заселение комнат будущими врачами.


Гомельский медуниверсистет – один из самых молодых вузов страны, однако за короткое время он смог попасть на первые строчки различных рейтингов учебных заведений – от количества иностранных студентов до цитирования в интернете научных работ и исследований. Сегодня это современный научный, образовательный и культурный центр. Здесь получают высшее образование более 4000 студентов. Проходят подготовку специалисты из 26 стран (40% всех иностранных студентов Гомельщины учатся именно в медуниверситете). Свыше 1800 будущих врачей – иногородние. Поэтому и понадобилось жилищное расширение. Второкурсник Артем Бацейкин приехал за знаниями из Могилева. Жилищный вопрос решал, снимая с однокурсниками квартиру: 

– Квартира была на троих. Платили примерно 120 рублей с человека, плюс коммуналка. Здесь, думаю, будет раза в четыре дешевле, пока еще не платил. По условиям проживания – хороший ремонт. Все новенькое.  




Ранее этот жилой корпус относился к Белорусскому торгово-экономическому университету потребкооперации. Затем здание передали медуниверситету, как имеющему самый высокий  потенциал экспорта знаний. Студент из Туркменистана Оразмырат Нейметджанов оценивает географическое расположение «общаги»:

– Она, конечно, далеко от центральной площадки университета. Зато здесь вокруг проспекта Октября много медицинских учреждений для практики: Гомельская областная клиническая больница, Медгородок. Обстановка тоже обнадеживает – свежий ремонт. 


Общежитию требовался  не просто свежий, а серьезный ремонт. Помощь в решении вопроса оказало Министерство здравоохранения и руководство Гомельской области. Новые изменения масштабные – заменили лифт, коммуникации, оконные и дверные блоки, отремонтировали балконы. В комнатах – новая внутренняя отделка и мебель. На кухнях вместо газовых плит – электрические. Оборудованы мини-прачечные со стиральными машинами. Когда после занятий возвращаешься в уютный дом, это дополнительно мотивирует студентов, уверен проректор Гомельского государственного медицинского университета Александр Толкунов:  


– На данный момент за счет ввода в эксплуатацию этого общежития мы решили, наверно, самый острый вопрос развития вуза. Сейчас приезжие студенты университета полностью обеспечены временным жильем. Но уверен, через несколько лет мы снова будет искать помещение для еще одного общежития. Это связано с интересом к нашему вузу со стороны студентов-иностранцев, особенно из стран Юго-Восточной Азии, с которыми мы плотно работаем не один год. Надеюсь, проблемы, вызванные коронавирусом, постепенно уйдут в прошлое и мы будем еще более активно работать с экспортом образовательных услуг. Спрос на наше образование за рубежом только растет. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Дипломат: новая стратегия экономического развития КНР расширяет перспективы поставок в Китай белорусской продукции
В Минской области за год значительно снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией
Задержаны хакеры, совершавшие атаки на онлайн-биржи
Посол Сенько: Беларусь готова активно сотрудничать с Китайской ассоциацией по торговле услугами
В 2021 году елок на переработку собрали в два раза больше, чем в прошлом
В Молодечно мужчина убил товарища и сам сообщил об этом в милицию
Параллели все же пересекаются
Президент Кубы примет участие в международной конференции Академии управления
Средняя зарплата в Беларуси в декабре – 1474,6 BYN
В Беловежской пуще приступили к разработке нового перспективного плана управления нацпарком
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Простить? Понять!
В витебской ратуше готовят выставку декоративной вышивки конца XVIII–XIX веков
Литовские СМИ рассказали о финансовых схемах белорусских фондов солидарности
Неизвестные оставили Трампу послание над резиденцией
После праздников более 37,5 т новогодних деревьев вывезли из столичных дворов на переработку
Экологи назвали наиболее уязвимые в случае природных катаклизмов страны
«Это вреднее сигарет»: доктор Мясников рассказал, чем опасен кальян
Гомельский медуниверситет решил жилищную проблему приезжих студентов
За 30 лет Академия управления подготовила более 95 тысяч специалистов
Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1024 пациента с COVID-19, выписаны 618
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
В поисках символа
Минчанин на охоте случайно застрелил егеря
Врач рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями
Областное собрание делегатов ВНС прошло в Гродно
Мир за выходные: протесты в России, выборы в Португалии, акция в Болгарии
Дмитрий Воронюк: современную молодежь волнуют темы сохранения семейных ценностей и духовное здоровье нации
Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси
Биржа: 25 января доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
Медик объяснил, почему пожилые люди должны прививаться от ветрянки
Биометрические паспорта будут доработаны: в Минсвязи рассказали подробности
В Могилеве задержан наркодилер из Минска с полкило наркотика альфа-PVP
мнение
Михаил КУЧКО
Без разрешения на возвращение
Республиканская больница медицинской реабилитации в Аксаковщине начала принимать пациентов после инсультов и операций на головном мозге
ГАИ предупреждает об ухудшении видимости на дороге
Двое жителей Петриковского района получили по 18 лет колонии за жестокое убийство своего земляка
В Лепеле прошли забеги – костюмированный и в валенках 46-го размера
Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина
Глава МВД о сроке выдачи биометрических паспортов: мы предложили, чтобы это было спокойно для населения
Под Буда-Кошелево на железной дороге смертельно травмирован пешеход
Врач назвал главную ошибку, совершаемую на начальном этапе лечения коронавируса
Ученые получили первое фото "британского" штамма коронавируса
Более 600 фур ожидают выезда на белорусско-литовской границе
мнение
Елена ЯСКО
Кто там лает на караван?..
Стали известны подробности о состоянии пострадавшего на пл. Независимости
В Беларуси за три дня на железной дороге два человека погибли, один травмирован
В Минске автомобиль врезался в дерево, а затем в столб
Авторы
СКАНИРУЙТЕ