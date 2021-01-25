Гомельский медуниверситет решил жилищную проблему приезжих студентов

Гомельский медуниверсистет – один из самых молодых вузов страны, однако за короткое время он смог попасть на первые строчки различных рейтингов учебных заведений – от количества иностранных студентов до цитирования в интернете научных работ и исследований. Сегодня это современный научный, образовательный и культурный центр. Здесь получают высшее образование более 4000 студентов. Проходят подготовку специалисты из 26 стран (40% всех иностранных студентов Гомельщины учатся именно в медуниверситете). Свыше 1800 будущих врачей – иногородние. Поэтому и понадобилось жилищное расширение. Второкурсник Артем Бацейкин приехал за знаниями из Могилева. Жилищный вопрос решал, снимая с однокурсниками квартиру:Ранее этот жилой корпус относился к Белорусскому торгово-экономическому университету потребкооперации. Затем здание передали медуниверситету, как имеющему самый высокий потенциал экспорта знаний. Студент из Туркменистана Оразмырат Нейметджанов оценивает географическое расположение «общаги»:Общежитию требовался не просто свежий, а серьезный ремонт. Помощь в решении вопроса оказало Министерство здравоохранения и руководство Гомельской области. Новые изменения масштабные – заменили лифт, коммуникации, оконные и дверные блоки, отремонтировали балконы. В комнатах – новая внутренняя отделка и мебель. На кухнях вместо газовых плит – электрические. Оборудованы мини-прачечные со стиральными машинами. Когда после занятий возвращаешься в уютный дом, это дополнительно мотивирует студентов, уверен проректор Гомельского государственного медицинского университета Александр Толкунов: