Гомельский медуниверситет решил жилищную проблему приезжих студентов

Гомельский государственный медицинский университет полностью решил проблему обеспечения общежитиями своих приезжих студентов. Важным объектом в этой большой работе стал корпус на 510 мест, который открылся после капитального ремонта на проспекте Октября в областном центре. Сейчас, после зимней сессии, идет окончательное заселение комнат будущими врачами.
Гомельский медуниверсистет – один из самых молодых вузов страны, однако за короткое время он смог попасть на первые строчки различных рейтингов учебных заведений – от количества иностранных студентов до цитирования в интернете научных работ и исследований. Сегодня это современный научный, образовательный и культурный центр. Здесь получают высшее образование более 4000 студентов. Проходят подготовку специалисты из 26 стран (40% всех иностранных студентов Гомельщины учатся именно в медуниверситете). Свыше 1800 будущих врачей – иногородние. Поэтому и понадобилось жилищное расширение. Второкурсник Артем Бацейкин приехал за знаниями из Могилева. Жилищный вопрос решал, снимая с однокурсниками квартиру:
– Квартира была на троих. Платили примерно 120 рублей с человека, плюс коммуналка. Здесь, думаю, будет раза в четыре дешевле, пока еще не платил. По условиям проживания – хороший ремонт. Все новенькое.
Ранее этот жилой корпус относился к Белорусскому торгово-экономическому университету потребкооперации. Затем здание передали медуниверситету, как имеющему самый высокий потенциал экспорта знаний. Студент из Туркменистана Оразмырат Нейметджанов оценивает географическое расположение «общаги»:
– Она, конечно, далеко от центральной площадки университета. Зато здесь вокруг проспекта Октября много медицинских учреждений для практики: Гомельская областная клиническая больница, Медгородок. Обстановка тоже обнадеживает – свежий ремонт.
Общежитию требовался не просто свежий, а серьезный ремонт. Помощь в решении вопроса оказало Министерство здравоохранения и руководство Гомельской области. Новые изменения масштабные – заменили лифт, коммуникации, оконные и дверные блоки, отремонтировали балконы. В комнатах – новая внутренняя отделка и мебель. На кухнях вместо газовых плит – электрические. Оборудованы мини-прачечные со стиральными машинами. Когда после занятий возвращаешься в уютный дом, это дополнительно мотивирует студентов, уверен проректор Гомельского государственного медицинского университета Александр Толкунов:
– На данный момент за счет ввода в эксплуатацию этого общежития мы решили, наверно, самый острый вопрос развития вуза. Сейчас приезжие студенты университета полностью обеспечены временным жильем. Но уверен, через несколько лет мы снова будет искать помещение для еще одного общежития. Это связано с интересом к нашему вузу со стороны студентов-иностранцев, особенно из стран Юго-Восточной Азии, с которыми мы плотно работаем не один год. Надеюсь, проблемы, вызванные коронавирусом, постепенно уйдут в прошлое и мы будем еще более активно работать с экспортом образовательных услуг. Спрос на наше образование за рубежом только растет.
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Гомельский медуниверситет решил жилищную проблему приезжих студентов
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