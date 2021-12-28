Гомельский медуниверситет получил международную аккредитацию

Высшее учебное заведение медицинского профиля юго-восточного региона получило международную институциональную аккредитацию по стандартам Всемирной федерации медицинского образования на пять лет.





Это означает повышение международного авторитета вуза, признание его на внешнем рынке высшего медицинского образования, что поспособствует увеличению экспорта образовательных услуг. Больше возможностей для международной деятельности получат студенты, преподаватели вуза и его выпускники.





Свидетельства о международной аккредитации получили три образовательные программы ГомГУ: "Лечебное дело", "Медико-диагностическое дело", "Медико-профилактическое дело".

За серьезным международным признанием – большая работа высшего учебного заведения. В течение года накануне она была особенно усилена и проанализирована. Отчет по девяти стандартам международной деятельности изучили эксперты Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР). Они непосредственно приезжали в вуз, изучали его структурные подразделения, общались с руководством, преподавателями, студентами, руководителями практик. Результатом этой экспертной проверки стало положительное заключение.





В вузе считают, что сам процесс подготовки к получению авторитетного статуса пошел на пользу развитию учебного заведения.

– Гомельский медуниверситет получил подобную аккредитацию впервые, до него ее удостоился только Гродненский медицинский университет, – сообщает пресс-служба вуза.





Фото ГомГМУ.

