Гомельский медицинский университет активно подключился к Европейской неделе иммунизации

Сотрудники университета побывали во многих коллективах, где рассказывали о значении иммунизации в борьбе с тяжелыми болезнями, ответили на многочисленные вопросы гомельчан по этой теме. Так, сам ректор Игорь Стома отвечал на вопросы работников предприятия «Гомельоблгаз». Встречи в администрациях Железнодорожного, Центрального, Советского районов Гомеля, в областной библиотеке провел проректор по лечебной работе Дмитрий Редько. Были активны и другие представители университета. Тем временем продолжается вакцинация сотрудников учебного заведения. По последним данным, от COVID-19 уже привились более 240 человек. В ближайшие дни начнется иммунизация студентов. Как сообщают в ГомГМУ, первыми привьются студенты старших курсов.Организаторы Европейской недели иммунизации-2021 призывают: