Речь идет о вакцинации против COVID-19. Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов высшего учебного заведения следует в этой работе одному из главных тезисов стартовавшей 26 апреля 16-й Европейской неделе иммунизации (ЕНИ): «Вакцинация против COVID-19 – важнейший инструмент, который поможет человечеству положить конец пандемии».
Сотрудники университета побывали во многих коллективах, где рассказывали о значении иммунизации в борьбе с тяжелыми болезнями, ответили на многочисленные вопросы гомельчан по этой теме. Так, сам ректор Игорь Стома отвечал на вопросы работников предприятия «Гомельоблгаз». Встречи в администрациях Железнодорожного, Центрального, Советского районов Гомеля, в областной библиотеке провел проректор по лечебной работе Дмитрий Редько. Были активны и другие представители университета. Тем временем продолжается вакцинация сотрудников учебного заведения. По последним данным, от COVID-19 уже привились более 240 человек. В ближайшие дни начнется иммунизация студентов. Как сообщают в ГомГМУ, первыми привьются студенты старших курсов.
Организаторы Европейской недели иммунизации-2021 призывают: «Станьте простым героем – пройдите вакцинацию ради себя, семьи и сообщества».
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Гомельский медицинский университет активно подключился к Европейской неделе иммунизации
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