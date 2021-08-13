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Гомельский губернатор подарил Лукашенко бинокль

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня в Рогачевском районе подарил Президенту Беларуси Александру Лукашенко бинокль. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
 



Судя по фотографии, прибор производства рогачевского завода "Диапроектор".
 

Также опубликована фотография, на которой глава государства на борту вертолета рассматривает в бинокль окрестности. "Теперь еще удобнее уборочную с высоты рассматривать. Впрочем, не только уборочную", - отмечается в сообщении ресурса.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"
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