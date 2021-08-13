Гомельский губернатор подарил Лукашенко бинокль

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня в Рогачевском районе подарил Президенту Беларуси Александру Лукашенко бинокль. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Судя по фотографии, прибор производства рогачевского завода "Диапроектор".
Также опубликована фотография, на которой глава государства на борту вертолета рассматривает в бинокль окрестности. "Теперь еще удобнее уборочную с высоты рассматривать. Впрочем, не только уборочную", - отмечается в сообщении ресурса.
Фото: Telegram-канал "Пул Первого"