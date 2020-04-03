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Гомельский дворцово-парковый ансамбль запустил канал на YouTube

Гомельский дворцово-парковый ансамбль — старейшее и крупнейшее музейное учреждение страны, культурная изюминка юго-восточного региона. В прошлом году ему исполнилось 100 лет.

В коллективе постоянно идет работа по улучшению информирования о наследии, проводимых мероприятиях и размещаемых проектах. С этой целью осваиваются новые информационные площадки и современные технологии.

— У нас есть страницы в социальных сетях, сейчас вот запустили канал на YouTube, — делится старший научный сотрудник информационно-методического отдела Гомельского дворцово-паркового ансамбля Анастасия Поварич.

Идет наполнение канала материалом. Прежде всего, можно просмотреть фильм о 100-летнем юбилее дворца, частично получить информацию о его владельцах Румянцевых-Паскевичах, прослушать интервью и новости, ознакомиться с некоторыми выставочными проектами.

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