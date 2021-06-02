Гомельский бизнесмен, уклонившийся от уплаты таможенных платежей, полностью возместил ущерб

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Установлено, что коммерсант предоставлял в таможню заведомо недостоверные сведения о технических характеристиках ввозимого товара. И декларировал его по нулевой ставке ввозной таможенной пошлины. Тем самым были нарушены требования Декрета Президента «О предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь» и статьи Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что повлекло неуплату таможенных платежей в крупном размере на сумму 6 888 429 рублей.В конце августа прошлого года Таможенный комитет в тесном взаимодействии с УСК по Гомельской области возбудил уголовное дело, переданное затем в следственные органы. В отношении коммерсанта была избрана мера пресечения в виде залога.– рассказал начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Удовиков.