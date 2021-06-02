События, легшие в основу уголовного дела, произошли в период с апреля 2018-го по апрель 2020-го. В течение этого времени фигурант, являясь учредителем и директором предприятия, занимался коммерческой деятельностью. А именно – импортировал из Китая тюнеры цифрового телевидения. При этом были совершены нарушения законодательства в форме уклонения от таможенных платежей на сумму около 7 миллионов рублей.
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Установлено, что коммерсант предоставлял в таможню заведомо недостоверные сведения о технических характеристиках ввозимого товара. И декларировал его по нулевой ставке ввозной таможенной пошлины. Тем самым были нарушены требования Декрета Президента «О предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь» и статьи Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что повлекло неуплату таможенных платежей в крупном размере на сумму 6 888 429 рублей.
В конце августа прошлого года Таможенный комитет в тесном взаимодействии с УСК по Гомельской области возбудил уголовное дело, переданное затем в следственные органы. В отношении коммерсанта была избрана мера пресечения в виде залога.
– Следствие длилось на протяжении пяти месяцев, – рассказал начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Удовиков. – С целью получения дополнительных доказательств был проведен ряд оперативно-разыскных и следственных действий, в том числе на территории Российской Федерации. Изначально фигурант дела отрицал причастность к вменяемому преступлению. Однако затем признал вину в полном объеме. В связи с этим, а также полным возмещением причиненного ущерба и с учетом того, что обвиняемый является пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, к нему была применена амнистия и уголовное преследование прекращено.
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Гомельский бизнесмен, уклонившийся от уплаты таможенных платежей, полностью возместил ущерб
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