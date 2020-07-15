Гомельская таможня задержала 800 килограммов российской молочки без документов

Молочную продукцию в ассортименте – творог, сметану, сливочное масло, изготовленные из заменителей молочного жира, – пытался ввезти на территорию области индивидуальный предприниматель – россиянин.

Внушительный продуктовый груз он перевозил в грузовике Renault. Автомобиль проверяющие остановили в пункте пропуска "Селище", на границе Гомельщины с Брянской областью. У бизнесмена не оказалось ни разрешающих документов на ввоз продукции, ни сертификатов, подтверждающих ее качество и безопасность.

– Гомельской таможней начат административный процесс. Предпринимателя ждет немалый денежный штраф, – сообщают в Гомельской таможне.

Груз возвращен на территорию Российской Федерации.