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  2. Гомельская таможня задержала 800 килограммов российской молочки без документов

Гомельская таможня задержала 800 килограммов российской молочки без документов

Молочную продукцию в ассортименте – творог, сметану, сливочное масло, изготовленные из заменителей молочного жира, – пытался ввезти на территорию области индивидуальный предприниматель – россиянин.

Внушительный продуктовый груз он перевозил в грузовике Renault. Автомобиль проверяющие остановили в пункте пропуска "Селище", на границе Гомельщины с Брянской областью. У бизнесмена не оказалось ни разрешающих документов на ввоз продукции, ни сертификатов, подтверждающих ее качество и безопасность.

 Гомельской таможней начат административный процесс. Предпринимателя ждет немалый денежный штраф сообщают в Гомельской таможне.

Груз возвращен на территорию Российской Федерации.

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