Решение Гомельского областного Совета депутатов от 29 марта 2021 года № 245 будет действовать до 1 января 2023 года.
Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и согласовано с Государственным пограничным комитетом и Государственным таможенным комитетом. Документ вступает в силу с 1 июня. Сбор составляет одну базовую величину, на сегодняшний день это 29 рублей. Есть льготные категории, которые освобождаются от уплаты сбора. Они перечислены в полном варианте решения на Национальном правовом интернет-портале.
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Гомельская область вводит местный сбор за пересечение границы в пунктах пропуска
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