Гомельская область вводит местный сбор за пересечение границы в пунктах пропуска

Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и согласовано с Государственным пограничным комитетом и Государственным таможенным комитетом. Документ вступает в силу с 1 июня. Сбор составляет одну базовую величину, на сегодняшний день это 29 рублей. Есть льготные категории, которые освобождаются от уплаты сбора. Они перечислены в полном варианте решения на Национальном правовом интернет-портале.