Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко и заместитель губернатора Армавирской области Аргишти Мехакян провели встречу в формате онлайн. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ереване.
– Во встрече также принял участие старший советник Посольства Республики Беларусь в Республике Армения. Стороны обсудили перспективные направления межрегионального сотрудничества. В том числе – развитие торгово-экономического взаимодействия, организацию поставок сельскохозяйственной техники ОАО «Гомсельмаш», визит делегации Армавирской области в Гомельскую область, заключение Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, – рассказали в белорусской дипломатической миссии в Армении.
Также были затронуты вопросы участия представителей Армавирской области в Международной выставке «Весна в Гомеле» в онлайн-формате.
Стороны подтвердили нацеленность на последовательное и долгосрочное развитие партнерских отношений между двумя регионами в экономической, гуманитарной и иных сферах.
20–27 мая 2021 года Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома организует XXII Международную выставку «Весна в Гомеле».
За 21 год существования Международная выставка «Весна в Гомеле» стала визитной карточкой Гомельской области, значимым международным событием региона.
По информации Белорусской торгово-промышленной палаты, традиционно «Весна в Гомеле» – это демонстрация экономического потенциала Гомельской области, площадка для деловых переговоров, обмена мнениями с иностранными партнерами о сотрудничестве с нашим регионом.
В нынешнем году организаторы делают акцент на углубление межрегиональных контактов.
Фото посольства Беларуси в Армении
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Гомельская и Армавирская области провели онлайн-переговоры: обсуждены поставки техники «Гомсельмаш» и развитие деловых контактов
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