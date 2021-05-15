Гомельская и Армавирская области провели онлайн-переговоры: обсуждены поставки техники «Гомсельмаш» и развитие деловых контактов

– рассказали в белорусской дипломатической миссии в Армении.Также были затронуты вопросы участия представителей Армавирской области в Международной выставке «Весна в Гомеле» в онлайн-формате.Стороны подтвердили нацеленность на последовательное и долгосрочное развитие партнерских отношений между двумя регионами в экономической, гуманитарной и иных сферах.20–27 мая 2021 года Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома организует XXII Международную выставку «Весна в Гомеле».За 21 год существования Международная выставка «Весна в Гомеле» стала визитной карточкой Гомельской области, значимым международным событием региона.По информации Белорусской торгово-промышленной палаты, традиционно «Весна в Гомеле» – это демонстрация экономического потенциала Гомельской области, площадка для деловых переговоров, обмена мнениями с иностранными партнерами о сотрудничестве с нашим регионом.В нынешнем году организаторы делают акцент на углубление межрегиональных контактов.Фото посольства Беларуси в Армении