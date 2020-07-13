Гомельская городская библиотека запустила онлайн-проект «Алесины сказки»

Проект подготовлен центральной городской библиотекой имени А.И. Герцена и будет доступен на сайте учреждения и канале в YouTube в 12.00 каждые понедельник, среду и пятницу. Он познакомит ребят с лучшими белорусскими сказками, читать которые будет красавица белорусского Полесья - Алеся.

Фото носит иллюстративный характер

- Удобно устроившись дома, на даче, в детском саду, в гостях у бабушки, можно будет с удовольствием погрузиться в чарующий мир сказок, насладиться родным языком,- считают организаторы, призывая не упустить такую возможностью, интересно и с пользой для подрастающего поколения провести время.

Это уже - не первый онлайн-проект гомельской центральной городской библиотеки. Некоторые из них уже представлены на сайте учреждения и в социальных сетях. Это проекты для взрослых пользователей «Прочитано на себе», «Новинки литературных журналов». Понятное дело, что особое внимание уделяется юному читателю. С мая для этой аудитории запущены проекты: «В гостях у Ули», где пчелка Уля рассказывает о прочитанных произведениях, и «Творчество души» для более старших ребят, которые любят живопись и поэзию. И вот очередное дополнение - проект сказок.