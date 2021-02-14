Гомельская таможня сообщает о скоплении грузовиков перед пунктом пропуска "Новая Гута"

Гомельская таможня сообщает о скоплении грузовых транспортных средств, следующих на выезд из Беларуси через пункт пропуска "Новая Гута". Об этом говорится в пресс-релизе таможни, сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что эта ситуация связана с неблагоприятными погодными условиями. Гомельская таможня и все ее пункты таможенного оформления работают в штатном режиме.

Данную информацию следует учесть при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза, и, по возможности, выбирать иные пункты пропуска.

По материалам БЕЛТА