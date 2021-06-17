"Гомельоблимущество" выставит на торги 48 объектов недвижимости под жилье

Комитет "Гомельоблимущество" выставит на аукцион 48 объектов недвижимости в разных районах области. Отмечается, что приобретенные лоты можно будет использовать под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства. Такая информация размещена на сайте комитета.
Стартовая стоимость 36 лотов будет равна одной базовой величине (1 БВ – 29 рублей). Первые торги, на которых можно приобрести жилье, назначены на 29 июня и 13 июля. На аукционе для покупки предложат два лота – жилые дома в Гомельском и Мозырском районах.
Возможность приобретения государственного имущества на торгах под жилье или для ведения личного подсобного хозяйства предусмотрена в Беларуси с 2012 года.
– Приобретение зданий на аукционах можно рассматривать как один из вариантов решения жилищного вопроса в стране. Чаще всего для этих целей предлагаются здания бывших школ, детских садов, ФАП или клубов. Конструктивные особенности таких зданий позволяют переделать их для жилых целей с наименьшими временными и финансовыми затратами, – уточнили в комитете.
За все эти годы предоставленной возможностью воспользовались почти 150 человек, 12 из них являются иностранными гражданами.
– Цены на проводимых комитетом аукционах весьма демократичны. Это относится и к объектам, предлагаемым под жилье, – отметили в "Гомельоблимуществе".
Например, в 2017 году в городском поселке Лельчицы здание музыкальной школы участники аукциона купили за 4,7 тыс. рублей. В Калинковичах в 2015 году здание художественной мастерской продали за 16,1 тыс. рублей. Здание конторы в Жлобинском районе в 2017 году было приобретено всего за 48 рублей.
Комитет "Гомельоблимущество" проводит аукционы по продаже неиспользуемых жилых домов с 2015 года. За 7 лет продано 13 жилых помещений в Добрушском, Житковичском, Жлобинском, Калинковичском, Лельчицком, Мозырском, Речицком, Рогачевском, Хойникском и Чечерском районах.
Подробнее ознакомиться с лотами, а также изучить иную информацию можно на сайте комитета в разделе "Недвижимое имущество".
Фото: БЕЛТА
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"Гомельоблимущество" выставит на торги 48 объектов недвижимости под жилье
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