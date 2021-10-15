Гомельчанка оставила новорожденного сына в выгребной яме. Ребенок в реанимации

Фото: МЧС

15 октября около 10:19 спасателям поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в пункте приема стеклотары на ул. Герцена находится новорожденный малыш. Ребенок был в выгребной яме общественного туалета.По предварительной информации, неработающая женщина 1995 года рождения после родов оставила ребенка в яме и ушла.Спасатели достали малыша и закутали в куртку и полотенца, которые принесли работницы пункта. На данный момент мальчик находится в детском реанимационном отделении. Его состояние оценивается как тяжелое.По данному факту проводится проверка. Правоохранители установили местонахождение матери новорожденного. Ее также госпитализировали.