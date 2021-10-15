SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Гомельчанка оставила новорожденного сына в выгребной яме. Ребенок в реанимации

Гомельчанка оставила новорожденного сына в выгребной яме. Ребенок в реанимации

В Гомеле работники МЧС спасли новорожденного мальчика. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Фото: МЧС
 
15 октября около 10:19 спасателям поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в пункте приема стеклотары на ул. Герцена находится новорожденный малыш. Ребенок был в выгребной яме общественного туалета.

По предварительной информации, неработающая женщина 1995 года рождения после родов оставила ребенка в яме и ушла. 

Спасатели достали малыша и закутали в куртку и полотенца, которые принесли работницы пункта. На данный момент мальчик находится в детском реанимационном отделении. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители установили местонахождение матери новорожденного. Ее также госпитализировали.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы