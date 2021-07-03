Гомельчанка Алла Соболенко: надо молиться за нашу страну каждый день

Фото Станислава Галковского

В кафедральном Петропавловском соборе в центре города над Сожем сегодня не было места. Сотни верующих обратились к Господу, с просьбой о мире и спокойствии в Беларуси. Библиотекарь детской музыкальной школы №1 им. П. И. Чайковского Алла Соболенко в этот храм ходит с 1989 года (именно тогда в нем закрыли планетарий). Всебелорусскую молитву она не могла пропустить: