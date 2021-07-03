Гомельчане во всех храмах всех конфессий собрались праздничным утром на Всебелорусскую молитву. Самые массовые собрания прихожан на юго-востоке Беларуси – традиционно в православных церквях.
В кафедральном Петропавловском соборе в центре города над Сожем сегодня не было места. Сотни верующих обратились к Господу, с просьбой о мире и спокойствии в Беларуси. Библиотекарь детской музыкальной школы №1 им. П. И. Чайковского Алла Соболенко в этот храм ходит с 1989 года (именно тогда в нем закрыли планетарий). Всебелорусскую молитву она не могла пропустить:
– Как показывает жизнь, в самые сложные моменты человек ищет поддержку у Бога. Наверное, для Беларуси сейчас непростое время, поэтому всем нам стоит обратиться к прекрасной традиции дедов и прадедов, прийти в храмы и открыть свое сердце для христианской любви. Надо молиться за нашу страну каждый день! И я уверена, если каждое утро в каждом доме будет начинаться с такой молитвы. Все мы – директора, слесари, водители, учителя, врачи, пожарные, милиционеры, шахтеры – все станем лучше, добрее, отзывчивей, патриотичней. Уйдет много ненужного напряжения, появятся потерянные смыслы к существованию, любовью наполнится наша жизнь. Молитесь каждый день за себя, за свою семью, за свою страну и Господь никогда не оставит Беларусь.
Фото Станислава Галковского
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Гомельчанка Алла Соболенко: надо молиться за нашу страну каждый день
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