Гомельчанин три дня расплачивался чужой банковской карточкой – его задержала милиция

В один из недавних августовских дней горожанка потеряла банковскую карточку. Ее отсутствие обнаружила, когда открыла мобильный банкинг и увидела списание денег. Счет заблокировала и обратилась в милицию. Киберсыщики вычислили, что чужими деньгами пользовался 51 -летний безработный горожанин.

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– Пользуясь бесконтактным способом оплаты, на протяжении трех дней мужчина покупал спиртное и закуску в магазинах, а после отмечал неожиданную денежную удачу с сожительницей. До момента блокировки карты успел потратить более 300 рублей, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, правоохранители рекомендуют подключить СМС-информирование. Владелец карточки всегда будет получать актуальную информацию о движении средств и быстро среагирует на несанкционированный съем.