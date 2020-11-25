Гомельский таксист оказал помощь на трассе пешеходу-инвалиду и получил награду

Дмитрий Иванов ехал по объездной дороге М10 Гомель – Речица, увидел на проезжей части мужчину. Тот не был обозначен в вечернее время световозвращающими элементами, в разговоре не смог толком объяснить свое местонахождение. Дмитрий позвонил в службу 102. На место очень скоро прибыли сотрудники ОГАИ Гомельского РОВД. Они увидели, что по дороге идет человек, а следующее за ним такси освещает ему путь, чтобы он не угодил под проходящий транспорт.
31-летний пешеход показал удостоверение инвалида. Правоохранители установили, где он проживает, а также номер городского телефона, перезвонили. Трубку подняла мать молодого человека. Она рассказала, что сын уехал в больницу и до сих пор домой не вернулся. Госавтоинспекторы доставили мужчину домой.
Дмитрию Иванову вручили благодарность отдела внутренних дел Гомельского райисполкома.
– Вы совершили добрый поступок – сохранили человеку жизнь, предотвратили трагедию на дороге. Благодарим Вас за проявленную гражданскую позицию! – сказал заместитель начальника ОВД Гомельского райисполкома подполковник милиции Василий Пинчук.
Как отметила официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева, Дмитрий Иванов уже не впервой сообщает о проблемных ситуациях на дороге. Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения поступать подобным образом, ведь кому-то это сохранит жизнь и здоровье, а автолюбителям – позволит избежать неприятностей.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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