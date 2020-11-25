Гомельский таксист оказал помощь на трассе пешеходу-инвалиду и получил награду

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31-летний пешеход показал удостоверение инвалида. Правоохранители установили, где он проживает, а также номер городского телефона, перезвонили. Трубку подняла мать молодого человека. Она рассказала, что сын уехал в больницу и до сих пор домой не вернулся. Госавтоинспекторы доставили мужчину домой.Дмитрию Иванову вручили благодарность отдела внутренних дел Гомельского райисполкома.– сказалКак отметила, Дмитрий Иванов уже не впервой сообщает о проблемных ситуациях на дороге. Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения поступать подобным образом, ведь кому-то это сохранит жизнь и здоровье, а автолюбителям – позволит избежать неприятностей.Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома