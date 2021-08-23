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  2. Гомельчанин с богатой криминальной биографией добавил к ней еще три преступления всего за сутки

Гомельчанин с богатой криминальной биографией добавил к ней еще три преступления всего за сутки

По подозрению в краже мужчина разыскивался по всей стране с осени прошлого года.

Фото  pexels.com

С признаками коронавирусной инфекции он объявился в Гродно, где его доставили в больницу. Там он ушел из красной зоны, подавшись в Россию. В Гомель приехал в текущем месяце и практически за сутки совершил три преступления: на улице напал на пенсионерку, у горожанина украл солнцезащитные очки, мобильный телефон и небольшую сумму денег. А потом ночью забрался в частный дом, унес триммер, который впоследствии продал. Вырученные деньги мужчина прокутил.

Оперативники уголовного розыска Советского РОВД при поддержке бойцов ОМОНа задержали 41-летнего гомельчанина, сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома. Возбуждены уголовные дела, мужчина помещен в изолятор временного содержания.

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