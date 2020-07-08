Знакомство произошло на популярном онлайн-сервисе. После недолгой переписки молодой человек (ему 26 лет, девушке 21) пригласил знакомую на свидание, которое состоялось в его квартире. Затем парень объявил ей, что их общение записал на видео и готов выложить его в открытый доступ, если та не раскошелится для него на телевизор или ноутбук. Девушка обратилась в милицию.
– Гомельский городской отдел СК возбудил в отношении гомельчанина уголовное дело по статье за вымогательство, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
В ходе разбирательства было уточнено, что в приложении на онлайн-сервисе горожанин выставил чужую фотографию и добавил себе возраста. Следователи полагают, что подобный эпизод со стороны мужчины не единичный, а потому просят откликнуться тех, кто мог пострадать от аналогичных его действий. Контактные телефоны следственного подразделения в Гомеле: 8 (0232) 69-31-88, 8 (044) 743-63-40.
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Гомельчанин познакомился с девушкой, сделал приватное видео и потребовал от нее дорогую технику
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