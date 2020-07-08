Гомельчанин познакомился с девушкой, сделал приватное видео и потребовал от нее дорогую технику

– сообщаетВ ходе разбирательства было уточнено, что в приложении на онлайн-сервисе горожанин выставил чужую фотографию и добавил себе возраста. Следователи полагают, что подобный эпизод со стороны мужчины не единичный, а потому просят откликнуться тех, кто мог пострадать от аналогичных его действий. Контактные телефоны следственного подразделения в Гомеле: 8 (0232) 69-31-88, 8 (044) 743-63-40.