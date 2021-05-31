Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гомельчанин получил десять лет колонии за вовлечение девушек в проституцию

Гомельчанин получил десять лет колонии за вовлечение девушек в проституцию

39-летний гомельчанин воспользовался желанием девушек «изменить свою жизнь к лучшему», ухаживал, дарил, подарки. Три девушки 22, 23 и 27 лет  были переправлены в Китай, где «красивая жизнь» оказалась не чем иным, как проституцией. Белоруски оказывали сексуальные услуги и платили своему «благодетелю». Одна из них после возвращения на родину  подвергалась его психологическому и физическому давлению и еще четырежды отправлялась в командировки в другое государство. Другая сумела вернуться, купив билет с помощью клиента. 


Когда в Поднебесную стало невозможным попасть из-за пандемии, гомельчанин организовал секс-услуги на съемной квартире в Минске. В его планах было освоить и новый маршрут – в Турцию, однако помешали правоохранители. 

– Суд Железнодорожного района приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 11 600 рублей. Постановлено также взыскать с обвиняемого в доход государства более 45 тысяч рублей дохода, а также более 2 тысяч рублей государственной пошлины, –сообщает пресс-служба Гомельского областного суда. 

Ранее мужчина уже был судим за преступления против половой неприкосновенности. 

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Доктор Комаровский рассказал, как защититься от укусов клещей
Витебские спасатели напомнят о безопасности детей гонками в ползунках и парадом колясок
За сутки в Беларуси зарегистрированы 632 пациента с COVID-19, выписаны 449 человек
Гомельчанин получил десять лет колонии за вовлечение девушек в проституцию
В Бресте милиция предотвратила суицид 14-летней школьницы
Справка об отсутствии контакта с COVID-19 и ограничение личных встреч: медики рассказали об отдыхе детей в лагерях
Петришенко: Беларусь рассчитывает на существенное продвижение по снятию барьеров и ограничений в ЕАЭС
Мастер-классы от известных спортсменов и олимпийский квест – спортивный праздник фестиваля «Вытокі» в Орше будет интересным
Молодежь Витебской области поможет обустроить детские площадки и организовать яркие праздники
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге признал вину
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Занимательно о беглых
Председатель Мингорисполкома и глава администрации Октябрьского района встретились со студентами Академии управления
Выбери свою «Королеву студенчества – 2021»: БРСМ запустил онлайн-голосование
Пассажиры рейса Ryanair из Дублина в Краков продолжили полет после внеплановой посадки
Air France отложила рейс Париж – Москва из-за отсутствия разрешения России
Аграрии приступили к первому укосу трав
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1
Шпаковский высказался о придании ВНС конституционного статуса
Врач рассказал об особенностях приема обезболивающих беременными
Для граждан Беларуси и иностранцев временно ограничен выезд из страны – ГПК
В Республиканской спартакиаде работников здравоохранения победила Могилевская область
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Случай на болоте
Стало известно, какие мероприятия пройдут в парках города в День защиты детей
Детская железная дорога в Минске по итогам мая перевезла почти 6,5 тысячи пассажиров
На торгах 31 мая доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
В Гомельской области число погибших на воде снизилось на треть
МВД: информация о минировании учебных заведений не подтвердилась
В Подмосковье мужчина зарезал жену и двух дочерей
LG официально свернула производство смартфонов и планшетов
Эксперт: экономический форум позволит усилить связи между Беларусью и Африканским континентом
В Минске 1 и 9 июня будет изменен график работы аттракционов
"Можем начинать работать прямо сейчас" – страны Африки озвучили перспективные сферы сотрудничества с Беларусью
Белорусам предлагают поучаствовать в конкурсе по созданию эскиза флага Малоритского района
Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе – апреле составил 0,75 млрд рублей
Внешний госдолг в январе – апреле уменьшился на 2,5%
Кому опасно летать на самолете – отвечает врач
Лайк за фото в вышиванке. БРСМ приглашает поучаствовать в фотоконкурсе
Шпаковский высказался о существующих версиях по развороту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс
Авиация МЧС Беларуси помогла ликвидировать крупный пожар в Турции
Вышел в свет 146-й номер "Спецназа"
Египет заинтересован в сотрудничестве с Беларусью сразу по нескольким направлениям
"Это малая толика в нашем экспорте" – Макей высказался о трех миллиардах евро помощи ЕС на реформы в Беларуси
Усиление санкционного давления на Беларусь и Россию подталкивает наши страны к сближению – Шпаковский
В Дятлово состоялся фестиваль семейного отдыха «Зецельскi фэст»
Политолог: инциденты с посадкой самолетов не редкость, но ситуацию с Беларусью искусственно политизировали
Авторы
СКАНИРУЙТЕ