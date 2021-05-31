39-летний гомельчанин воспользовался желанием девушек «изменить свою жизнь к лучшему», ухаживал, дарил, подарки. Три девушки 22, 23 и 27 лет были переправлены в Китай, где «красивая жизнь» оказалась не чем иным, как проституцией. Белоруски оказывали сексуальные услуги и платили своему «благодетелю». Одна из них после возвращения на родину подвергалась его психологическому и физическому давлению и еще четырежды отправлялась в командировки в другое государство. Другая сумела вернуться, купив билет с помощью клиента.
Когда в Поднебесную стало невозможным попасть из-за пандемии, гомельчанин организовал секс-услуги на съемной квартире в Минске. В его планах было освоить и новый маршрут – в Турцию, однако помешали правоохранители.
– Суд Железнодорожного района приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 11 600 рублей. Постановлено также взыскать с обвиняемого в доход государства более 45 тысяч рублей дохода, а также более 2 тысяч рублей государственной пошлины, –сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.
Ранее мужчина уже был судим за преступления против половой неприкосновенности.
Фото: БЕЛТА
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Гомельчанин получил десять лет колонии за вовлечение девушек в проституцию
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