Гомельчанин по телефону и в СМС оскорблял витебского омоновца. Возбуждено уголовное дело

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После задержания мужчина признался, что нашел номер телефона сотрудника милиции в деструктивном Telagram-канале. Со слов гомельчанина, все оскорбительные сообщения и звонки адресовал омоновцу на эмоциях, о чем в последующем пожалел и раскаялся.Гомельчанин задержан и водворен в изолятор временного содержания.Следователи дали правовую оценку его действиям и завели уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД.Министерство внутренних дел советует не поддаваться на провокации в интернете и помнить, что угрозы в адрес сотрудников милиции не останутся анонимными и за них придется ответить по закону.