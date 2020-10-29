Гомельчанин по телефону и в СМС оскорблял сотрудника ОМОН Витебска. На 48-летнего жителя областного центра смогли выйти оперативники витебского управления ГУСБ МВД, сообщается в Telegram-канале официального представителя Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой.
После задержания мужчина признался, что нашел номер телефона сотрудника милиции в деструктивном Telagram-канале. Со слов гомельчанина, все оскорбительные сообщения и звонки адресовал омоновцу на эмоциях, о чем в последующем пожалел и раскаялся.
Гомельчанин задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Следователи дали правовую оценку его действиям и завели уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД.
Министерство внутренних дел советует не поддаваться на провокации в интернете и помнить, что угрозы в адрес сотрудников милиции не останутся анонимными и за них придется ответить по закону.
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Гомельчанин по телефону и в СМС оскорблял витебского омоновца. Возбуждено уголовное дело
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