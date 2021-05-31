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  2. Гомельчанин купил фальшивые раритетные монеты за 3 тысячи долларов

Гомельчанин купил фальшивые раритетные монеты за 3 тысячи долларов

К 20-летнему прорабу прямо на стройке подошли трое смуглых мужчин, представились жителями Узбекистана и предложили купить «клад из раритетных монет». Как они утверждали, нашли его также на стройке, их обманул работодатель и теперь им срочно нужны деньги для возвращения домой. 

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Парень заглянул в интернет, а затем в ломбард, где подтвердили на примере одной из монет, что она «золотая». Вместо пяти тысяч долларов сошлись на трех тысячах. Однако дома молодой человек после тщательно мониторинга в интернете понял, что его обманули, всучив подделку. Не теряя времени, обратился в милицию. По видеонаблюдению мошенников вычислили и передали ориентировки. Их машину обнаружил на дороге участковый из Кобрина, произошло задержание и транспортировка в Гомель. 

– Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Задержанные – родственники: двое родных братьев, третий – кузен. Они оказались жителями Ставрополья и Астрахани. Деньги у них изъяли, – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
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