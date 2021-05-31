Гомельчанин купил фальшивые раритетные монеты за 3 тысячи долларов

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Парень заглянул в интернет, а затем в ломбард, где подтвердили на примере одной из монет, что она «золотая». Вместо пяти тысяч долларов сошлись на трех тысячах. Однако дома молодой человек после тщательно мониторинга в интернете понял, что его обманули, всучив подделку. Не теряя времени, обратился в милицию. По видеонаблюдению мошенников вычислили и передали ориентировки. Их машину обнаружил на дороге участковый из Кобрина, произошло задержание и транспортировка в Гомель., – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.