О том, что с 24-летним сыном, вернувшимся с заработков в Польше, что-то не то, заподозрили родители и обратились в милицию. Правоохранители проверили парня. При себе у него оказалось приспособление для курения и несколько пакетиков. Одни уже были пусты, в других было вещество желтоватого цвета.
Его исследовал эксперт, заключивший, что это особо опасный психотроп альфа-PVP общим весом 1,7 грамма. Проводится разбирательство.
– По факту незаконного оборота наркотических веществ возбуждено уголовное дело, – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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Гомельчанин хранил более 1,7 г альфа-PVP
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