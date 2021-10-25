Гомельчанин, чтобы не отдавать долг, придумал историю о краже денег и стал фигурантом уголовного дела

26-летний индивидуальный предприниматель заявил о пропаже денег из бардачка автомобиля. Следственно-оперативная группа прибыла на место и выяснила, что молодой мужчина разъезжал на легковушке бывшей пассии. Женщина возрастом постарше уличила молодого бойфренда в изменах и предложила разойтись. Автомобиль был оставлен молодому человеку на условиях ежемесячных выплат бывшей хозяйке и подруге.

В день пропажи денег женщина попросила автомобиль для поездки с ребенком. Причастность к краже дама отрицала. Как раз бывший поклонник должен был внести очередную сумму рассрочки.

– Перед оперативниками, которые отрабатывали разные версии, встал вопрос: а была ли кража? В конце концов «потерпевший» признался сыщикам, что деньги никто не крал, что он отдал их приятелям за долги, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.



