Инцидент с тяжелой поножовщиной произошел в конце июня этого года. 23-летняя жительница Речицы возвращалась ближе к полуночи домой после работы в магазине. Дорога пролегала через частный сектор. На неосвещенном участке на нее сзади напал мужчина. Девушка стала сопротивляться. Злоумышленник нанес ей не менее девяти колото-резаных ран в грудную клетку и голову. Пострадавшей удалось убежать и обратиться за помощью.
Через несколько часов милиция задержала нападавшего. Им оказался житель Гомеля и ровесник девушки. Парень рассказал, что приехал в райцентр и остановился в пустующем доме родственника, выпивал и нюхал клей. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по статье за покушение на убийство, совершенное с особой жестокость. С потерпевшей с привлечением специалистов были проведены мероприятия по активизации памяти. Девушка смогла вспомнить ряд обстоятельств и некоторые приметы нападавшего. Эксперты исследовали запаховые следы человека и выявили на одежде потерпевшей индивидуальный запах фигуранта.
– Уголовное дело расследовано, передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Опубликовано:
397
Гомельчанин беспричинно порезал речичанку – его будут судить
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович