Гомельчанин беспричинно порезал речичанку – его будут судить

Через несколько часов милиция задержала нападавшего. Им оказался житель Гомеля и ровесник девушки. Парень рассказал, что приехал в райцентр и остановился в пустующем доме родственника, выпивал и нюхал клей. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по статье за покушение на убийство, совершенное с особой жестокость. С потерпевшей с привлечением специалистов были проведены мероприятия по активизации памяти. Девушка смогла вспомнить ряд обстоятельств и некоторые приметы нападавшего. Эксперты исследовали запаховые следы человека и выявили на одежде потерпевшей индивидуальный запах фигуранта., – сообщает